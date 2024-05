Gruppo Fs aggiudica ad Alstom gara per 70 nuove locomotive

Il Polo Logistica del Gruppo Fs ha aggiudicato ad Alstom la gara da oltre 323 milioni per la fornitura di 70 nuove locomotive e relativo servizio di manutenzione per 12 anni con un'opzione d'acquisto di altre 30 locomotive. È la novità emersa nello stabilimento Alstom di Vado Ligure (Savona) durante la cerimonia di consegna al Polo Logistica del Gruppo FS della prima locomotiva 'Alstom Traxx Universal DC' equipaggiata con il modulo dell'ultimo miglio, un elemento innovativo che consente di collegare i treni con le aree non elettrificate senza l'ausilio di locomotive da manovra.

Le 70 nuove locomotive saranno equipaggiate con l'ultimo miglio o solamente elettriche.

Ad accendere la locomotiva il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, l'ad e direttore generale di Mercitalia Logistics, Polo Logistica Gruppo FS Sabrina De Filippis, il direttore generale di Alstom Italia Michele Viale, l'ad di Mercitalia Rail Silvio Damagini e il direttore dell'Unione Industriali Savona Alessandro Berta, "Per avere un sistema infrastrutturale moderno l'Europa deve tornare a pensare in modo differente rispetto a come ha fatto negli ultimi 30 anni - afferma Rixi -. Oggi il sistema logistico italiano gestisce il 70% del fabbisogno dell'industria nazionale e il 30% è assicurato dai porti del nord Europa, prevalentemente Nord Italia. Dobbiamo passare a una capacità del 120-130% rispetto all'attuale, per servire non solo il nostro sistema industriale ma anche quello tedesco, francese o svizzero se necessario. È una grande scommessa, stiamo investendo oltre 200 miliardi sulle ferrovie nei prossimi 12 anni. Se aggiungiamo il tema della viabilità stradale e delle opere marittime, parliamo di una vera rivoluzione infrastrutturale".

"La giornata di oggi rappresenta per noi una tappa fondamentale nel percorso di rilancio del settore della logistica - dichiara De Filippis - perché con la consegna di queste prime locomotive con modulo last mile tocchiamo con mano il risultato dei nostri investimenti. A queste 20 locomotive se ne aggiungeranno altre 70 a partire da fine 2025, con l'opzione per l'acquisto di altre 30".



