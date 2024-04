Un tir carico di materiali diversi si è ribaltato stamani poco prima dell'ingresso del casello di Genova Ovest, all'altezza dell'area di servizio. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, della Stradale e del personale medico-sanitario. L'incidente ha avuto impatto sul traffico dell'elicoidale e in Sopraelevata. Lievemente ferito l'autista del tir trasferito in ospedale in codice giallo mentre illeso è rimasto il cane dell'uomo.



