Motta, mi aspetto la Juve che ha battuto il Malmoe

"La Juventus sta affrontando un momento difficile, ma domani mi aspetto la stessa squadra che ha giocato contro il Malmoe e vista nel primo tempo contro il Milan. Vivono un momento difficile, vero, ma nonostante i loro attuali punti in classifica lottano per lo scudetto". Così Thiago Motta, tecnico dello Spezia che domani ospita la Juventus, in crisi di risultati. Per la sfida ai bianconeri, il tecnico delle Aquile potrebbe nuovamente puntare sul 4-2-3-1, modulo in parte utilizzato anche nella sfida vinta domenica a Venezia, con Maggiore dietro l'unica punta Manaj. Sarà un turn over a metà: spazio anche per Bourabia in mediana e Salcedo (ANSA).