25 aprile: a Genova fischi e urla contro Toti e Bucci

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci sono stati contestati con fischi e urla da un gruppo di manifestanti durante i saluti istituzionali per le celebrazioni del 79/mo anniversario dalla Liberazione a Genova in piazza Matteotti.

Diverse migliaia le persone in piazza, solo una parte ha partecipato alla protesta, che non ha interrotto gli interventi dal palco. "Vergogna": hanno gridato alcuni manifestanti mentre le istituzioni locali deponevano le corone al sacrario dei caduti partigiani sotto il ponte Monumentale.

"È una festa molto partecipata e credo che le polemiche non possano essere protagoniste, ma al massimo debbano essere lo sfondo. - commenta Toti - La libertà vuol dire anche la libertà di poter avere idee diverse e polemizzare, nei limiti del fatto che qua oggi celebriamo la Resistenza e la Liberazione, che sono costate la vita a tanti ragazzi provenienti dalle più lontane nazioni del mondo, che hanno combattuto fianco a fianco con i nostri partigiani per liberare l'Italia e l'Europa tutta dalla dittatura nazifascista, che dobbiamo ricordare esattamente per quella che è stata, questo è il nostro dovere".

A un manifestante che lo rimproverava di non aver usato la parola 'antifascista' nel suo discorso il sindaco Bucci replica: "È ovvio che Genova è una città antifascista, che discorso è, ormai il discorso è molto più avanti, la città ha riempito la piazza facendo vedere che ha importanti valori di libertà e democrazia, queste sono le cose che dobbiamo dire oggi, libertà, democrazia e lavoro per tutti, come indicato in una parte del discorso di Sergio Cofferati, che ha sottolineato il significato della libertà, del lavoro e del rispetto per le persone, certamente chi fa chiasso in piazza non rispetta le persone, è evidente".

"Vedo con piacere che la cosa diminuisce di anno in anno, mi ricordo i primi anni da sindaco in cui era molto peggio, un buon segnale. - aggiunge - Genova oggi ha fatto una bella festa della Liberazione, una festa di tutti, non di una parte politica. É ovvio che la vittoria del 25 aprile era contro il regime fascista e l'occupazione nazista, lo sappiamo tutti, l'importante è che la memoria non continui a provocare lotte, ma costruisca i nostri valori di libertà, lavoro e pace". Nella notte a Genova sono comparse scritte spray con minacce di morte al sindaco Bucci.



