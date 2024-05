Monza-Lazio 2-2, Djiuric salva i brianzoli nel recupero

La Lazio spreca una chance decisiva di agganciare il treno per la qualificazione alla Champions, facendosi acciuffare in pieno recupero sul 2-2 dal Monza.

Djuric salva i brianzoli, padroni di casa, siglando al 92' la sua seconda rete della partita grazie ad una splendida incornata su cross di Pessina. Prima doppietta in Serie A per l'ex Hellas che nella ripresa risponde prima al vantaggio di Immobile all'11' e poi nel recupero rimedia a un disastro della sua difesa sul gol del momentaneo 2-1 di Vecino.

I biancocelesti di Tudor dicono probabilmente addio alla speranza di qualificarsi in Champions. I padroni di casa si rammaricano per le tante occasioni fallite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA