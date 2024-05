Il gas resta in tensione e chiude ai massimi da dicembre

Chiusura in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni con un progresso del 2,44%, a 35,23 euro al megawattora. A spingere i prezzi sui massimi da metà dello scorso dicembre sono le preoccupazioni per i ritardi nella manutenzione degli impianti norvegesi e l'allarme lanciato ieri da Vienna su un possibile blocco delle forniture dalla Russia verso l'Austria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA