Incidente in A7, traffico sbloccato a una corsia verso Genova

È stato riaperto a una corsia il traffico lungo l'autostrada A7 Genova-Milano precedentemente bloccato a causa di un incidente tra i caselli di Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando che il traffico sta gradualmente tornando alla normalità. I chilometri di coda sono già scesi da quattro a tre.

Nell'incidente è stato coinvolto un solo motociclista che è caduto nella tratta al confine tra Liguria e Piemonte. Sono intervenuti sul posto l'elisoccorso, il 118, la polizia stradale e il personale di Aspi impegnato a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale per riaprire il traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA