Crolla porzione di mura a Volterra, una persona ferita

Una porzione delle mura medievali di Volterra (Pisa) sono crollate stamani nella zona di San Felice e pietre, terreno e detriti si sono riversati in strada. Una persona è rimasta ferita, lievemente, secondo quanto spiegato dal governatore Eugenio Giani. Sul posto personale della protezione civile comunale, forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco: per scongiurare il coinvolgimento di altre persone è stata allertata una unità cinofila.

Alcuni testimoni avrebbero udito un boato improvviso. Il crollo sarebbe dovuto a un cedimento strutturale e i detriti hanno invaso la strada provinciale 15 che ora nel tratto è chiusa al traffico.

"Al momento un ferito lieve certo ma sono in corso ulteriori verifiche con i vigili del Fuoco, abbiamo attivato anche il nostro Pegaso della Regione Toscana già sul posto. Ringrazio la Centrale regionale 112, il sistema di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e tutti i soccorritori per il tempestivo intervento", ha scritto Giani sui social



