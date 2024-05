Hezbollah, lanciate decine di razzi nel nord di Israele

(V. Media, tre morti in un raid...' delle 11.33) Hezbollah ha lanciato "decine" di razzi nel nord di Israele dopo la morte di tre civili a seguito di un attacco israeliano nel sud del Libano. Lo afferma in un comunicato il gruppo sostenuto dall'Iran.

"Decine di razzi Katyusha e Falaq" sono state lanciate contro Kiryat Shmona "in risposta all'orribile crimine commesso dal nemico israeliano a Meiss Ej Jabal", che ha ucciso una coppia e il loro bambino, si legge nella nota.



