Allegri: "Se guardo la classifica con lo Spezia è scontro salvezza"

"Non vorrei guardare la classifica, ma se la vedo è inevitabile dire che quello di domani è uno scontro salvezza: bisogna essere realisti": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida contro lo Spezia. "Dobbiamo cominciare a vincerne una, poi vedremo - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - e dobbiamo fare un passo alla volta". "E' da 60 anni che la Juve non aveva due punti dopo quattro giornate: abbiamo bisogno di una vittoria, così vedremo le cose in maniera diversa", dice Allegri analizzando la falsa partenza. "Domani affronteremo una squadra sbarazzina - la presentazione dello Spezia - e senza particolari preoccupazioni: servirà una partita sul loro livello sul piano mentale e sulla corsa, poi alla lunga usciranno le qualità tecniche".

"Domani ci saranno dei cambi: ci sono alcuni giocatori che vengono da 6-7 partite di fila, ci saranno rotazioni", ha detto il tecnico. "Non ci sarà Chiellini perché era un po' febbricitante e preferisco lasciarlo a casa"