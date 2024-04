25 Aprile: Genova ricorda la Liberazione dai nazifascisti

Un corteo di centinaia e centinaia di persone ha dato vita oggi alle celebrazioni per il 79^ anniversario della Liberazione dal nazifascismo nella città che si liberò da sola il 25 aprile 1945, unico esempio in Italia, e che costrinse alla resa un intero contingente militare tedesco.

Il corteo, aperto dallo striscione dell'Anpi "Genova non dimentica" si è fermato sotto il ponte monumentale dove sono state deposte corone al sacrario dei Caduti Partigiani e si è tenuta la lettura della motivazione della Medaglia d'Oro al valor militare alla Città di Genova e dell'atto di resa delle truppe tedesche.

Il corteo è arrivato poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine ha raggiunto piazza Matteotti dove il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci hanno portato il saluto delle istituzioni e si è tenuta l'orazione ufficiale da parte di Sergio Cofferati.

Tra i partecipanti alla manifestazione anche Gilberto Salmoni, presidente onorario della sezione di Genova dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e la partigiana 'Gianna', al secolo Guglielma Bertini, di 103 anni.





