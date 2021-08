Coppa Italia: 3-2 al Perugia in rimonta, Genoa ai 16/i

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Vittoria e qualificazione ai 16/i di Coppa Italia per il Genoa, che rimonta il Perugia andato in vantaggio di due gol nei primi minuti di gara. La squadra di Ballardini, che si era presentata a sorpresa con Marchetti tra i pali, arriva al pari nel primo tempo approfittando di un Perugia in dieci per l'espulsione di Curado, e nel finale di gara segna con Kallon il gol vittoria.

Avvio da incubo per i rossoblù con gli ospiti più brillanti e in gol già al 2' con Carretta, bravo a ribadire in rete una respinta di Marchetti. Dieci minuti dopo il raddoppio, cross da destra di Falzerano e sul secondo palo Lisi, libero, appoggia in rete. Il doppio svantaggio sveglia i padroni di casa, schierati con una formazione sperimentale ricca di giovani e con molti elementi arrivati da poco. Al 26' Criscito accorcia su rigore concesso per un fallo di mano di Burrai. Al 38', dopo l'espulsione di Curado per fallo da ultimo, uomo arriva il pareggio. Hernani prova la conclusione sul primo palo trovando Chichizola poco attento e segna. Nella ripresa con un uomo in più e l'inserimento di alcuni titolari, come Destro, Rovella e Pandev, il Genoa comanda il gioco ma per il gol vittoria deve attendere il 43' con Kallon che batte Chichizola con una conclusione all'incrocio. (ANSA).