Genoa: ufficiale il rinnovo di Goran Pandev

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Goran Pandev e il Genoa andranno avanti ancora un anno. Mancava solo l'ufficialità all'intesa ed è arrivata nel giorno dell'esordio ufficiale in Coppa Italia della squadra di Davide Ballardini al Ferraris contro il Perugia.

L'attaccante macedone ha infatti accettato il rinnovo di un anno proposto dal club di Preziosi e firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù sino al 30 giugno 2022.

Per Goran Pandev, 38 anni da poco compiuti, una decisione non semplice dopo aver raggiunto gli Europei con la propria nazionale e aver pensato seriamente al ritiro. La sua sarà la sesta stagione in rossoblù, nelle precedenti cinque ha raccolto 156 presenze segnando 28 reti e proprio nell'ultimo campionato ha raggiunto con la maglia del Club più antico d'Italia quota 100 gol in serie A, poi diventati 101. (ANSA).