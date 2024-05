Donna morta dopo l'incendio di un'auto nel Savonese

Una donna è morta nel tardo pomeriggio per l'incendio di un'auto nei pressi di un distributore di benzina a Vado Ligure (Savona), lungo la via Aurelia. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, si indaga per capire se si tratti di un gesto deliberato o di un incidente.

La donna sarebbe deceduta al di fuori del mezzo, a pochi passi dal benzinaio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Savona.



