Europee: nella circoscrizione Nord Ovest presentate 19 liste

È scaduto alle 20 il termine per la presentazione delle liste elettorali per correre alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Alla Corte d'Appello di Milano tra ieri e oggi sono state depositate 19 liste, ed ora partirà la verifica degli uffici per stabilire quali saranno ammesse alla competizione elettorale.

Hanno depositato le liste i principali partiti Fratelli d'Italia (capolista Giorgia Meloni e Carlo Fidanza), Lega (primi nomi Silvia Sardone e Alessandro Panza), Forza Italia (guidata da Antonio Tajani e Letizia Moratti), Pd (guidato da Cecilia Strada e Brando Benifei), Movimento 5 stelle, la lista di Carlo Calenda 'Siamo europei', gli Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino, Alleanza Verdi e Sinistra. C'è poi anche la lista di Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità per cui si candida fra gli altri il comico Paolo Rossi, Marco Rizzo con Democrazia sovrana e popolare, Forza Nuova, Animalisti con Italexit, Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, i Pirati, la lista Libertà di Cateno De Luca, Italia dei diritti, Rassemblement Valdotain, Pensioni&Lavoro-Risveglio europeo. Ultima lista, la 19esima, a presentarsi alla corte d'appello di Milano è stata Parlamentare indipendente di Lamberto Roberti, che si è presentato senza firme e anche senza candidati tranne se stesso.

Gli uffici finiranno di vagliare le liste nelle prossime ore, entro la tarda mattinata di domani si dovrebbero sapere gli esclusi. Probabilmente oltre alla lista Parlamentare indipendente sarà esclusa la lista Risveglio europeo-Pensioni&Lavoro, che si è presentata solo con 3 firme, a fronte delle 15mila minime che servirebbero, in polemica. E anche la lista di Rizzo dovrebbe essere esclusa visto che ha raccolto circa la metà delle firme necessarie, ma lui ha già annunciato un ricorso.



