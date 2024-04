Mortale in A10, riaperto tratto autostrada tra Sanremo e Arma

E' stato riaperto nella tarda serata di ieri il tratto dell'A10 compreso tra Sanremo e Arma di Taggia verso Genova chiusa ieri pomeriggio dopo il grave incidente mortale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un veicolo leggero. Nell'incidente hanno perso la vita un uomo e una giovane donna, la cui identità è ancora riservata, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

I soccorsi e le operazioni per liberare i mezzi bloccati nel tratto interessato dall'incidente e quelli pesanti incidentati, per la loro complessità, hanno richiesto l'intervento di personale altamente specializzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA