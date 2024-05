Coppola, il declino americano come quello dell'antica Roma

"L'America sta collassando, rischiamo di perdere la Repubblica, così come è accaduto millenni fa a Roma. Quando anni fa dissi che volevo fare un'epica legata all'antica Roma mi chiesero perché avesse a che fare con l'America e io risposi che quest'ultima è stata fondata sulla base dell'Antica Roma ed entrambe potrebbero essere legate allo stesso destino". Così oggi Francis Ford Coppola in conferenza stampa a Cannes dove ha presentato il suo Megalopolis in concorso in questa 77/ma edizione del festival e non ha affrontato nessun tema polemico.

E ancora il regista 85enne: "Il cinema non è altro che l'arte di illuminare e porre sotto i riflettori ciò che sta succedendo, possiamo fare in modo così che le persone vedano cosa stiamo vivendo e questo nella speranza di rendere il mondo un posto migliore per i bambini".



