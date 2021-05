Migrante preso a sprangate da tre persone a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 09 MAG - Un migrante è stato aggredito e picchiato da tre persone, nel pomeriggio, in via Ruffini, nel pieno centro di Ventimiglia, proprio dietro al municipio e alla caserma della polizia di frontiera. In un video che è stato diffuso sui social si notano i momenti salienti dell'aggressione da parte di un uomo armato di bastone e un altro che sembra brandire un tubo oltre a una terza persona a mani nude.

Sul caso ci sono indagini in corso da parte della polizia, che sta cercando di acquisire i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino per risalire ai colpevoli. (ANSA).