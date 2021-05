Sampdoria: Ferrero, ho accordo con Ranieri

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - "Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervenuto a Tiki Taka su Italia 1 chiude definitivamente la questione sul rinnovo del contratto del tecnico Claudio Ranieri, ormai si attende solo l'ufficialità per il rinnovo del contratto fino al 2022. E poi Ferrero parla del futuro della Sampdoria: "Chiedo talmente tanti soldi che nessuno la vuole, non c'è un compratore. La Sampdoria ha un grande valore e costa tanto", sottolinea il patron doriano che nei prossimi giorni potrebbe anche ufficializzare anche il rinnovo del contratto con il direttore sportivo Carlo Osti anche lui in scadenza il prossimo giugno. (ANSA).