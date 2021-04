Vaccini: anziani al centro, l' esempio Liguria per riaprire

Vaccinare gli anziani e per le regioni che saranno più avanti nell'immunizzazione di fragili e vulnerabili sarà più facile riaprire. E' la linea dettata dal premier Mario Draghi ed è la strada da sempre seguita dalla Liguria, regione più anziana d'Italia, che prima ha vaccinato gli ospiti delle rsa e poi gli over 80. L'obiettivo della Giunta guidata da Giovanni Toti è stato da subito mettere in sicurezza i più fragili.

In Liguria gli over 80 sono 178 mila. Oltre la metà, 83100, pari al 51%, ha ricevuto la prima dose di vaccino, e sono 58700 (32%) quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale. Regione Liguria stima che in questa fascia d'eta ci sarà un'adesione alla vaccinazione intorno all'80-85%, pari a circa 160 mila persone. Nella fascia di età 70-79 la somministrazione è partita il 22 marzo: ad oggi sono il 22% le persone che hanno ricevuto la prima dose. La campagna vaccinale predisposta da Alisa, l'Azienda ligure sanitaria, insieme alla task force per l'emergenza Covid-19, prevede che entro il 30 giugno in Liguria saranno vaccinati gli over 70, gli ultravulnerabili e le persone con disabilità gravi.

"La nostra priorità è sempre stata e continuerà ad essere la vaccinazione delle persone maggiormente esposte ai rischi legati al contagio, ovvero gli anziani e le persone estremamente vulnerabili. Se oggi l'incidenza del virus a livello regionale non è aumentata, se siamo riusciti ad abbattere già di oltre un terzo la mortalità e a mantenere una pressione costante sui nostri ospedali anche durante questa terza ondata della pandemia, è proprio perchè ci siamo posti fin da subito come primo obiettivo quello di mettere al sicuro i più fragili", dice Toti all'ANSA. "Nelle ultime settimane - prosegue - la campagna vaccinale della Liguria ha fatto un importante salto in avanti, grazie ad un lavoro di squadra e di sistema che ha coinvolto al fianco delle Asl e aziende ospedaliere, anche i medici di base e, primi in Italia, farmacie e la sanità privata accreditata. A Genova è operativo il primo hub vaccinale in Italia aperto anche di notte. Siamo arrivati a sfiorare le 14 mila vaccinazioni al giorno, superando quota 13 mila richiestci dal Commissario. In Liguria il 7,48% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi, contro una media nazionale del 6%: negli ultimi 7 giorni la nostra regione è stata la quarta nel Paese per percentuale di somministrazioni per abitanti. Bisogna proseguire su questa strada per poter ripartire al più presto". (ANSA).