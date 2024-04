Pere, mele e cocaina, sospesa attività negozio ortofrutta

Il questore di Savona Alessandra Simone ha emesso un provvedimento di sospensione per 10 giorni di un'attività commerciale inerente la vendita di prodotti ortofruttiferi, dopo l'arresto da parte di personale della Guardia di Finanza di Savona, del titolare e della convivente dell'esercizio commerciale, colti in flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Numerose erano state anche le lamentele da parte dei residenti del centro cittadino che segnalavano problemi di sicurezza urbana per un anomalo andirivieni di persone che entravano nel negozio in questione ed uscivano senza aver comprato frutta o verdura, creando una situazione di allarme sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA