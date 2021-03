Rina acquista Interconsulting Engineering per filiera Spazio e Difesa

Rina, azienda multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha acquisito, attraverso la controllata Rina Consulting, Interconsulting Engineering, società di ingegneria con sede a Roma che partecipa ai principali programmi aerospaziali nazionali ed internazionali (ricavi per 5 mln e 50 dipendenti).

Per Rina, si legge in una nota della società, "è un ulteriore passo nell'attuazione della strategia di crescita nel settore Spazio e Difesa".

Per Ugo Salerno, presidente e Ad di Rina "il sistema paese italiano trova nelle pmi del comparto della difesa un asset che incide sulla reputazione dell'Italia stessa, sulla sicurezza e sulla continuità delle attività. Ma si tratta di un patrimonio la cui frammentazione non consente di sfruttarne appieno le potenzialità. Con questa operazione vogliamo contribuire alla creazione di un polo di eccellenza".

Andrea Storico, socio fondatore di Interconsulting Engineering, ha commentato: "Siamo certi che questa operazione permetterà al ramo engineering di Interconsulting di consolidarsi e crescere ulteriormente". (ANSA).