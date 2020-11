Cagliari-Samp 2-0, blucerchiati in 10 dal 40'

Cagliari batte Sampdoria 2-0 (0-0) nel primo dei tre anticipi odierni della 7/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno della Sardegna Arena di Cagliari. I gol: Joao Pedro su rigore al 3' e Nandez al 23' del secondo tempo. Continua ad essere un tabù la sfida al Cagliari lontano dal Ferraris. E' dal 2007 che non riescono a battere il Cagliari: allora ci riuscì la squadra allenata da Mazzarri imponendosi per 2-1. La gara è stata condizonata dall'espulsione di Augello al 40' del primo tempo per fallo da ultimo uomo su Nandez. La Samp a Cagliari cercava il pokerissimo (cinque risultati utili consecutivi) dopre tre successi e un pareggio.

Joao Pedro e Nandez regalano a Gigi Riva la vittoria del 76/o compleanno e ora il Cagliari raggiunge la Samp a quota dieci in mezzo alla classifica. Un punteggio inedito per i rossoblù: la squadra di Di Francesco finora non aveva mai chiuso una partita senza subire un gol.