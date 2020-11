ANSA/ Derby della Lanterna,due lampi di Jankto e Scamacca

Tutto in cinque minuti tra Sampdoria e Genoa per un derby che regala un punto a testa. Al vantaggio dei blucerchiati al 23' del primo tempo di Jankto ha risposto infatti cinque minuti dopo Scamacca fissando un risultato che non cambierà più.

Nessuna novità nell'undici iniziale blucerchiato con Ranieri che si affida alla coppia Ramirez - Quagliarella. Sorpresa invece per Maran che risponde con la difesa a quattro e in attacco a Scamacca reduce dalla doppietta di Coppa Italia.

Sampdoria che sembra partire meglio ma la prima conclusione è di Pandev che da fuori mette a lato. La sfida è molto combattuta, soprattutto a centrocampo, con due formazioni attente e raccolte in pochi metri. A spezzare l'equilibrio ci pensa la Sampdoria poco dopo il 20' quando Pandev, tra le proteste dei giocatori del Genoa che chiedevano un fallo, viene fermato sulla trequarti, la sfera arriva a Ramirez che serve Jankto, il ceco si libera di Criscito senza problemi e sorprende da fuori area Perin con un diagonale che finisce in rete.

La risposta degli ospiti non si fa attendere, con Zapata che sugli sviluppi di un angolo costringe di testa Audero alla respinta volante. Due minuti dopo, al 28', arriva il pareggio dei rossoblù: Lerager di testa da fuori area serve Scamacca, l'attaccante controlla, si gira e batte Audero con un potente e preciso diagonale segnando la sua prima rete in serie A. a tre giorni dalla doppietta di mercoledì in Coppa Italia.

L'attaccante del Genoa diventa così, con i suoi 21 anni e 305 giorni, il più giovane marcatore rossoblù in un derby della Lanterna dal dicembre 1994.

Dopo il pareggio la gara procede nuovamente sul filo dell'equilibrio con un po' di nervosismo che l'arbitro La Penna controlla alzando la voce, mentre nel finale di tempo Rovella su tacco di Scamacca non sfrutta l'occasione da posizione favorevole facendosi deviare il tiro in angolo.

Al rientro dagli spogliatoi nessun cambio e Sampdoria subito in avanti ma i blucerchiati raccolgono solo calci d'angolo che non riescono a sfruttare al meglio. Il Genoa ci prova con Pandev, conclusione bloccata, mentre Zapata sul fronte opposto respinge di testa ogni cross che piove in area rossoblù.