Lecce punito da errori e sfortunai, al Genoa il match salvezza

Il Genoa batte il Lecce (2-1), si porta a più quattro in classifica sui pugliesi quando mancano 4 turni alla fine del campionato: la salvezza adesso è davvero vicina per la squadra di Davide Nicola. Per la formazione di Liverani la rabbia per un calcio di rigore sbagliato da Mancosu, sull'1-0 che poteva cambiare la storia del match.. Genoa in vantaggio al 7' con Sanabria, poi nella ripresa il pari di Mancosu con un tiro cross su cui Romero si abbassa invece di respingere e finisce per beffare Perin (15'), Barak fallisce il gol del vantaggio poco dopo e poi al 36' Jagello da fuori area colpisce il palo, la palla rimbalza sul corpo di Gabriel e finisce in rete per il 2-1 rossoblù che vale alla squadra di Nicola mezza salvezza. Il Genoa, grazie agli scontri diretti con i salentini a favore, in caso di arrivo a pari punti al terz'ultimo posto, è come se avesse un punto di vantaggio sui pugliesi.