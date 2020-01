Ministro Pisano a fiera Las Vegas lancia Made.it

Il Ministro dell'Innovazione e Digitalizzazione, Paola Pisano, al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas ha presentato il Progetto Made.it.

Partendo del programma quinquennale presentato in dicembre, il progetto si focalizza sull'internazionalizzazione del brand tecnologico italiano e sullo sviluppo di tecnologie innovative in Italia, tra cui intelligenza artificiale, cyber security, robotica e mobilità del futuro, ma anche su di una sempre maggiore spinta verso l'innovazione in settori quali il turismo, l'agroalimentare, la moda e il design. Il sostegno delle agenzie di governo e di tutto il Sistema Paese all'estero, così come la facilitazione dei processi di cross-fertilization sono la chiave di successo della crescita dell'innovazione italiana nel mondo, ed in particolare sul territorio americano.

La presenza italiana si inquadra in un'azione dell'Agenzia Ice volta a promuovere l'innovazione italiana attraverso la partecipazione delle nostre start-up a fiere come Launch, SXSW e l'avvio del progetto Global Startup Program che prevede una fase di tre mesi di permanenza di aziende italiane presso degli incubatori americani. A Las Vegas era presente anche il Presidente dell'Ice, Carlo Ferro.

Numerosa la presenza italiana catalizzata dall'Ice in partnership con la Regione Piemonte e TILT-Theorema. Con 48 imprese ospitate nel padiglione ICE e oltre 20 presenti in maniera autonoma, ancora una volta l'Italia sbarca in qualità di protagonista a Las Vegas. Le imprese italiane hanno anche partecipato alla Investor's night, evento che ha consentito di mettere in contatto i nostri imprenditori con investitori e venture capitalist americani e dei molti altri Paesi partecipanti alla fiera.