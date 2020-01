Il telefono 5G più economico è di un outsider

Nell'arena degli smartphone 5G spunta un outsider pronto a conquistare utenti grazie a un prezzo di listino basso. L'azienda è cinese, si chiama Coolpad e al Ces di Las Vegas si è presentata con il suo primo telefono compatibile con le nuove reti cellulari. Il dispositivo arriverà sugli scaffali americani nel secondo trimestre, al prezzo più economico visto finora in Usa: meno di 400 dollari.

Lo smartphone è il Legacy 50, con sistem operativo Android 10. Ha uno schermo da 6,5 pollici, due fotocamere posteriori - da 48 e 8 megapixel - e un sensore frontale da 16 megapixel. Il processore è di fascia medio-alta, lo Snapdragon 765 di Qualcomm, coadiuvato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna.

La batteria è abbastanza capiente, da 4.000mAh, e la scocca non è in metallo, ma in plastica. Al momento non ci sono informazioni su un suo lancio sui mercati europei.