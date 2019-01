Australian Open, sorteggio divide Djokovic e Federer

Sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, non ancora concluse, ad affrontare il n.1 del mondo, Novak Djokovic, nel primo turno del torneo maschile all' Australian Open, al via da lunedì a Melbourne. Il sorteggio ha decretato invece che Roger Federer, n.2, stia nell'altra parte del tabellone rispetto al serbo, insieme con Rafa Nadal, n.3. Affronteranno rispettivamente l'uzbeko Denis Istomin e il 'wild card' australiano James Duckworth. Quanto ai cinque azzurri già ammessi al tabellone principale, Fabio Fognini, è stato accoppiato allo spagnolo Jaume Munar, mentre Marco Cecchinato affronterà il serbo Filip Krajinovic. Compito più difficile per gli altri: Matteo Berrettini trova al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas. Andreas Seppi se la vedrà con lo statunitense Steve Johnson, mentre Thomas Fabbiano, si confronterà con l'australiano Jason Kubler anche lui 'wild card'. Tornando ai top player, il tedesco Alexander Zverev, debutterà con lo sloveno Aljaz Bedene.