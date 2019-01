Australian Open, Fognini eliminato

Fabio Fognini, ultimo azzurro che era rimasto in gara in campo maschile agli Australian Open, è stato eliminato. Il campione ligure ha infatti perso il suo match contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, con il punteggio di 6-2 6-4 2-6 6-4, e torna a casa in compagnia di Seppi e Fabbiano che erano stati eliminati ieri, anche loro al terzo turno.

La vittoria oggi era ampiamente alla portata del tennista italiano, ma un inizio disastroso di gara ha compromesso tutto. Fognini infatti ha perso i primi due set con estrema facilità, commettendo molti errori, ha poi tentato una rimonta difficile, ma non ce l'ha fatta e ha dovuto arrendersi.

"E' stata una partita totalmente diversa da quelle che avevo perso in passato -ha detto Fognini- lo spagnolo gioca bene quando non pensa e io sono partito troppo male. Soprattutto nel primo set ho fatto una caterva di errori gratuiti. Devo lavorare su questo aspetto, sull'approccio perché in questa fase della carriera non posso permettermi questi avvii di match".