Australian Open: Nadal fiducioso, "sto bene"

Dolori alla spalla passati, tutto bene. Il numero due del tennis mondiale Rafa Nadal rassicura sè stesso e i suoi tifosi alla vigilia degli Australian Open. "Non ho sentito alcun dolore in campo. Penso che sia stato un buon inizio per me, un buon ritorno agonistico davanti a un pubblico fantastico", ha detto Nadal dopo il suo recente ritorno in campo nel Fast4 a Sydney, evento esibizione nel quale il team Resto del Mondo (al fianco dello spagnolo c'era il canadese Milos Raonic) si è imposto di misura sull'Australia di Nick Kyrgios e John Millman.

A chi gli domanda se si considera fra i candidati alla vittoria a Melbourne, il vincitore di 17 titoli Slam risponde: "Perché no? Sono situazioni che non si possono prevedere. Di sicuro, sarebbe stato meglio se avessi potuto giocare tutti i match ad Abu Dhabi e un torneo completo a Brisbane, ma la cosa più importante è che sento bene la palla. L'unica incognita -conclude il campione- è il fatto di non aver disputato match ufficiali da tanto tempo".