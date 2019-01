Australian Open: Halep su percorso Serena

E' un tabellone diviso a metà quello uscito dal sorteggio del torneo femminile all'Australian Open, al via lunedì a Melbourne. Nella parte 'alta' sono finite molte delle favorite, dalla numero uno al mondo Simon a Halep, alla giapponese Naomi Osaka vincitrice dell'Us Open, alle sorelle Williams ma c'è anche l'unica azzurra finora ammessa, Camila Giorgi. La romena trova al primo turno l'estone Kaia Kanepi e, se dovessero procedere entrambe, ci sarà agli ottavi un confronto con Serena Williams, che punta all'ottavo titolo in Australia e affronterà subito la tedesca Tatjana Maria. Dall' altra parte del tabellone si trovano la tedesca Angelique Kerber e la campionessa in carica, la danese Caroline Wozniacki e alla ceca Petra Kvitova. L'azzurra Giorgi, n.27 Wta, esordirà contro la slovena Dalila Jakupovic, n.82, che l'ha battuta nell'unico precedente.