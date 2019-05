Giro d'Italia: Dumoulin si ritira dopo la caduta di martedì

Il Giro di'Italia di Tom Dumoulin è finito. L'olandese, dopo la rovinosa caduta di ieri, oggi non ha preso il via, alla tappa di Frascati. Ieri Dumoulin aveva perso circa quattro minuti in classifica generale.

Pascal Ackermann ha vinto la 5/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, da Frascati (Roma) a Terracina (Latina), lunga 140 chilometri. Lo sloveno Primoz Roglic ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale, anche alla luce della neutralizzazione del tempo ai -9 chilometri dall'arrivo per via dell'asfalto viscido che aumentava a dismisura il pericolo di cadute. Il tedesco, al secondo successo in questo Giro, dopo quello di Fucecchio (Firenze), ha rimontato Fernando Gaviria e trionfato sul traguardo. Il campione italiano Elia Viviani non ha partecipato alla volata finale, rallentando a qualche centinaio di metri dalla linea dell'arrivo. Al terzo posto si è piazzato il francese Arnaud Démare, quarto l'australiano Caleb Ewan, quinto Matteo Moschetti.