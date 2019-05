Giro: Ackermann vince la 5/a tappa

Pascal Ackermann ha vinto la 5/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, da Frascati (Roma) a Terracina (Latina), lunga 140 chilometri. Lo sloveno Primoz Roglic ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale, anche alla luce della neutralizzazione del tempo ai -9 chilometri dall'arrivo per via dell'asfalto viscido che aumentava a dismisura il pericolo di cadute. Il tedesco, al secondo successo in questo Giro, dopo quello di Fucecchio (Firenze), ha rimontato Fernando Gaviria e trionfato sul traguardo. Il campione italiano Elia Viviani non ha partecipato alla volata finale, rallentando a qualche centinaio di metri dalla linea dell'arrivo. Al terzo posto si è piazzato il francese Arnaud Démare, quarto l'australiano Caleb Ewan, quinto Matteo Moschetti.