Premier Conte al Giro, Paese vi guarda

(ANSA) - FRASCATI (ROMA), 15 MAG - "Ho detto ai corridori italiani, da Nibali a Viviani a Formolo, per i quali faccio il tifo, di mettercela tutta: tutta l'Italia li guarda e li sostiene. Il Giro è anche un modo per far conoscere la nostra Penisola, tanti posti meno conosciuti. Vado in bici, ma da quando sono presidente del Consiglio purtroppo non lo faccio più. A Roma sarebbe bellissimo nel centro storico in bici". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, prima di dare il via alla tappa odierna della corsa rosa, a Frascati.