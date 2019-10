Champions LIVE Juventus Lokomotiv Mosca

Dalle 21 in campo Juventus-Lokomotiv Mosca, partita della terza giornata della fase a gironi di Champions che si gioca alle 21 all'Allianz Stadium.

Queste le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 10 Dybala, 13 Danilo, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur). All.: Sarri.

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): 1 Guilherme; 20 Ignatjev, 5 Howedes, 14 Corluka, 3 Idowu; 27 Murilo; 59 Aleksey Miranchuk, 6 Barinov, 7 Krychowiak, 23 Joao Mario; 19 Eder. (77 Kochenkov, 9 Smolov, 17 Zhemaletdinov, 18 Kolomeytsev, 31 Rybus, 33 Kvirkvelia, 37 Magkeev). All.: Semin. Arbitro: Sidiropoulos (Grecia).

COSI' ALLA VIGILIA

Semin: "Ronaldo star, ma Juve è piena di stelle" - Juventus-Lokomotiv Mosca 26 anni dopo il precedente in Coppa Uefa, ma con lo stesso condottiero in panchina per i russi, quel Jurij Semin che proverà a tornare in Russia con un risultato positivo dalla sfida a Torino. "Oggi c'è Cristiano Ronaldo, allora c'erano Del Piero e Baggio che, tra l'altro, segnò un gol su punizione - il ricordo dell'allenatore russo -. La Juve ha sempre avuto giocatori fantastici". Un calcio diverso rispetto a quello odierno, in cui i valori sono ampliati e resi più complicati da sovvertire: "Fermare Ronaldo? Fino a oggi nessuno ci è riuscito nella propria carriera, diciamo che la squadra deve dare una mano per fermare la Juve, che è piena di stelle. Non dobbiamo concentrarci solo su Ronaldo, altrimenti commetteremmo un errore". A complicare ulteriormente la missione ci ha pensato la sorte, togliendo di scena tre pedine importanti della squadra di Semin: "Farfan sicuramente non potrà giocare, così come Drjordjevic e Anton Miranchuk. Gli altri sono disponibili. La Juventus è cambiata sostanzialmente, esprime un gioco più offensivo. Ci sono più giocatori che fanno palleggio in zona offensiva e riescono a recuperare il pallone velocemente dopo averlo perso".

Ronaldo: "Con Sarri abbiamo più fiducia" - Battere la Lokomotiv Mosca, all'Allianz Stadium, vale il 50% del biglietto per gli ottavi di Champions. Ne è convinto Cristiano Ronaldo, interlocutore eccellente della vigilia della serata europea, quasi a voler sottolineare l'importanza della partita. "Stiamo facendo meglio rispetto allo scorso anno, abbiamo più fiducia in noi stessi", è la considerazione di CR7, una carezza all'indirizzo di Maurizio Sarri ma anche una stilettata rivolta al passato. Che fa tornare alla mente quel gesto con la mano di Ronaldo dopo il ko con l'Ajax nei quarti, a voler sottolineare la paura dei bianconeri nel momento più importante della scorsa stagione. Altri tempi, altra Juve, altro allenatore: "Giochiamo un calcio diverso rispetto al passato, siamo più in attacco, con posizioni precise, abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori. Abbiamo cambiato per migliorare".