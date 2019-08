Champions: Juve pesca l'Atletico, l'inter il Barca, il Napoli con il Liverpool -DIRETTA

Juventus in prima fascia; Napoli in seconda, con le due squadra madrilene e l'Ajax semifinalista della scorsa stagione; Inter in terza, dove sono approdate come ultime qualificate Olympiacos, Bruges e Dinamo Zagabria; Atalanta in quarta. E' questa la posizione delle quattro italiane per il sorteggio dei gironi di Champions League dopo la conclusione dei playoff che ha definito il quadro delle partecipanti in una graduatoria dettata dai coefficienti Uefa.

L'Atletico Madrid e' stato inserito con la Juve nel gruppo D della Champions League: lo ha stabilito il sorteggio Uefa,a Montecarlo mentre il Liverpool e' stato inserito con il Napoli nel gruppo E.



Nel gruppo F invece l'Inter con il Barcellona e il Borussia Dortmund.

Prima fascia:

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint Germain

Zenit

Seconda fascia:

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

Terza fascia:

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Bruges

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Quarta fascia:

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

Slavia Praga

Stella Rossa

Atalanta Lille.