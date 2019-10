Champions LIVE: Manchester City-Atalanta

Dalle 21 in campo Manchester City-Atalanta, gara valida per la 3/a giornata del gruppo C di Champions League.

Queste le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): 31 Ederson; 27 Cancelo, 25 Fernandinho, 30 Otamendi, 11 Zinchenko; 17 De Bruyne, 16 Rodri, 21 David Silva; 26 Mahrez, 10 Agüero, 7 Sterling. (1 Bravo, 5 Stones, 2 Walker, 22 Mendy, 8 Gündogan, 20 Bernardo Silva, 9 Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 9 Muriel. (57 Sportiello, 41 Ibañez, 8 Gosens, 13 Arana, 18 Malinovskyi, 88 Pasalic, 99 Barrow). All.: Gasperini.

COSI' ALLA VIGILIA

Gasperini, vogliamo fare qualcosa di bello in Europa - "I complimenti di Guardiola mi rendono molto orgoglioso visto da chi sono stati fatti. Guardiola ha fatto un gesto che non mi era mai capitato con altri colleghi: il giorno stesso che ero stato esonerato dall'Inter, tramite Manuel Estiarte che conosco dai tempi di Pescara, mi invitò a stare alcuni giorni con loro a Barcellona, e io me lo ricorderò per sempre, e ora sono felice di essere qui a giocarmela con loro". Così Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky alla vigilia di Manchester City-Atalanta a proposito degli elogi che gli ha rivolto il tecnico, Guardiola, della squadra campione d'Inghilterra. "Abbiamo bisogno di fare qualcosa di molto bello in Champions - dice ancora -, per aumentare la nostra credibilità livello internazionale. Certo non sarà facile perché incontriamo una delle squadre più forti del mondo. Ma tutti quanti abbiamo l'obiettivo di fare il miglior risultato possibile, poi si può fare attraverso espressioni diverse. Certo i complimenti fanno piacere, ma alla fine quello che conta è il risultato. L'Atalanta in questi ultimi due anni è stata apprezzata, ma soprattutto ha fatto i punti altrimenti lo sarebbe stata un po' meno. Ora è meno facile, ma ci proviamo anche in Champions".

Guardiola, City e Atalanta show assicurato - "Quello che sentivo su Sarri è uguale a ciò che penso di Gasperini. Fare quello che ha fatto una squadra come l'Atalanta nella scorsa stagione è incredibile. È come vincere un campionato con una grande squadra, è una gioia vederli giocare, hanno coraggio, rispettano la tifoseria andando avanti, attaccando, saltando l'uomo e prendendo tanti rischi". In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro la Dea, Pep Guardiola rende omaggio alla squadra rivale e al suo allenatore. Ma per Guardiola, che da calciatore è stato un beniamino dei tifosi del Brescia, è un derby? "No, io ero molto legato alla famiglia Corioni - risponde -, perché mi hanno trattato molto bene. Ho qualche amico nella società, e so che hanno fatto molto bene con Cellino. So che è una partita molto speciale, ma non ho sentito nessuno". Come vede la partita? "Siamo due squadre che hanno tanto coraggio - risponde il tecnico del Manchester City -, e dovremo anche adattarci a quello che fanno. Sarà una partita molto aperta, noi concediamo, abbiamo anche fatto degli errori come contro il Watford, e facciamo tanti gol: sarà uno spettacolo". Ma il City vuole davvero vincere questa Champions? "Ho molta fiducia nella mia squadra - sottolinea Guardiola -, ma ho la consapevolezza che ci siano altri club fortissimi che possono vincerla. Ma Champions, in questo momento, è quello che ci interessa e ci stiamo concentrando su quello".