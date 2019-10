Madrid-Bayer Leverkusen 1-0 in una partita valida per la terza giornata del gruppo D di Champions League. Il gol: al 33' st Morata. Nell'altro match del tardo pomeriggio Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria hanno pareggiato 2-2 nella partita valida per la terza giornata del gruppo C di Champions league. I gol: al 16' pt Konoplyanka, pareggio della Dinamo al 25' con Dani Olmo. Nella ripresa, al 15' Orsic su rigore, al 30' Dodo'.