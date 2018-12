Serie A: Sassuolo-Fiorentina: allarme Chiesa

La Fiorentina rischia di non avere a disposizione Federico Chiesa per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ad annunciarlo Stefano Pioli.

"Il ragazzo si è fermato stamani durante la rifinitura - ha spiegato il tecnico viola - Partirà con noi regolarmente ma bisognerà valutare la situazione. Ogni tanto accusa qualche problema a livello inguinale". Oltre al talento viola, mancheranno per squalifica Vitor Hugo e per un fastidio fisico il centrocampista Dabo. "Vogliamo ricominciare a vincere e dimostrare che siamo una squadra forte e unita - ha continuato Pioli -. Ci mancano almeno tre-quattro punti che avremmo meritato, intanto è positivo aver sentito la proprietà rinnovare la fiducia a me, al progetto e a tutta la squadra. Non me l'aspettavo, adesso più che mai tutti noi, io per primo, cercheremo di dare ancora qualcosa di più".