Serie A: Udinese Atalanta, Gasperini: "dimenticare ko Napoli"

Domenica, alla Dacia Arena, per l'Atalanta comincia l'operazione risalita. Non c'è tempo per leccarsi le ferite dei ko con Empoli e Napoli: "Le sconfitte vanno dimenticate in fretta - è la premessa della vigilia di Gian Piero Gasperini -. L'indicazione più veritiera delle forze in campo potrà esserci non prima della fine del girone d'andata". I nerazzurri ci arriveranno dopo aver affrontato anche Lazio, Genoa, Juventus e Sassuolo, ma l'impegno di domani non viene certo preso sottogamba dal loro tecnico: "Il campionato è imprevedibile ed equilibrato, perché la continuità dei risultati in questo periodo è un problema per chiunque - ragiona -. L'Udinese a detta di tutti è un'ottima squadra che ha avuto il suo momento negativo. Ora s'è risollevata, ma con noi potrebbe essere tutt'altro tipo di partita rispetto a quelle con Roma e Sassuolo".

In campo alle 15 anche Empoli-Bologna e Parma-Chievo

Probabili formazioni di Udinese-Atalanta. Udinese (3-5-2): 1 Musso, 19 Stryger Larsen, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck, 18 Ter Avest, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 7 Pezzella, 23 Pussetto, 15 Lasagna. (22 Scuffet, 88 Nicolas, 4 Opoku14 Micin, 9 Vizeu, 16 Machis, 21 Pontisso, 72 Barak, 77 D'Alessandro, 98 Coulibaly, 99 Balic). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pussetto, Fofana, Behrami, De Paul. Indisponibili: Badu, Ingelsson, Teodorczyk, Samir, Wague, Behrami. Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 24 Rigoni, 91 Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 13 Bettella, 19 Djimsiti, 23 Mancini, 21 Castagne, 53 Ali Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 88 Pasalic, 20 Tumminello, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificato: Ilicic. Diffidati: de Roon, Gomez, Ilicic. Indisponibile: Varnier. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 4,25; 3,70; 1,80.

Probabili formazioni di Empoli-Bologna. Empoli (3-5-2): 1 Provedel, 5 Veseli, 26 Silvestre, 22 Maietta, 2 Di Lorenzo, 33 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traorè, 23 Pasqual, 11 Caputo, 20 La Gumina. (21 Terracciano, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 23 Antonelli, 4 Brighi, 23 Capezzi, 18 Acquah, 48 Ucan, 66 Mraz, 6 Zajc, 7 Mchedlidze, 9 Rodriguez). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bennacer, Di Lorenzo, Maietta. Krunic. Indisponibili: Lollo. Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 4 De Maio, 23 Danilo, 18 Helander, 14 Mattiello, 7 Orsolini, 8 Nagy, 16 Poli, 35 Dijks, 9 Santander, 91 Falcinelli. (1 Da Costa, 3 Gonzalez, 6 Paz, 15 Mbaye, 11 Krejcì, 5 Pulgar, 32 Svanberg, 31 Dzemaili, 17 Donsah, 22 Destro, 24 Palacio, 30 Okwonkwo). All.: F.Inzaghi. Squalificati: Calabresi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Valeri di Roma 2. Quote Snai: 1,95; 3,45; 3,90.

Probabili formazioni di Parma-Chievo. Parma (4-3-3): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 95 Bastoni, 28 Gagliolo, 32 Rigoni, 21 Scozzarella, 17 Barillà, 10 Ciciretti, 45 Inglese, 20 Di Gaudio (1 Frattali, 56 Bagheria, 23 Gazzola, 18 Gobbi, 8 Deiola, 5 Stulac, 7 Da Cruz, 93 Sporcati, 26 Siligardi, 77 Biabiany, 9 Ceravolo). All.D'Aversa Squalificati: Calaiò. Diffidati: Alves. Indisponibili: Gervinho, Grassi, Sierralta, Dimarco. Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 27 Depaoli, 14 Bani, 5 Barba, 29 Cacciatore, 56 Hetemaj, 8 Radovanovic, 22 Obi, 23 Birsa, 69 Meggiorini, 31 Pellissier (1 Semper, 12 Cesar, 3 Tanasijevic, 13 Kiyine, 44 Jaroszynski, 21 Burruchaga, 4 Rigoni 9 Stepinski, 17 Giaccherini 11 Leris, 10 Pucciarelli, 20 Djordjevic). All: Di Carlo. Indisponibili: Tomovic, Seculin. Squalificati: Rossettini Diffidati: Depaoli Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2,05 3,25 3,75