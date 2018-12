Serie A: Genoa Spal. Prandelli: "Cambieremo atteggiamento"

Per Cesare Prandelli quella di oggi non è solo la giornata della presentazione, ma soprattutto la vigilia della partita contro la Spal. "Ho detto ai ragazzi che c'è poco tempo per cercare di cambiare. Ma cercheremo di cambiare atteggiamento,in particolare provando a modificare qualche situazione. Due in particolare, ma non le dirò. Mi auguro, però, di vedere già domani questi piccoli cambiamenti".

Prandelli dimostra di aver studiato attentamente l'avversario.

"La Spal ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, prima era più aggressiva. Quest'anno costruiscono anche gioco, cercando la profondità con gli esterni - ha detto -. Non voglio giocatori che vadano fuori tempo, ma una squadra compatta. La mia idea è che, se si decide di aggredire, tutta la squadra deve aggredire all'unisono. Non bisogna essere dogmatici nel sistema di gioco, ma avere capacità di leggere le partite". Il tecnico non svela le scelte per domani, ma non influiranno i supplementari in Coppa Italia.