Serie A, Juventus Milan - formazioni

Una contusione alla gamba sinistra, rimediata in allenamento, costringe allo stop il croato Mario Mandzukic. L'attaccante della Juventus si è fermato alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani sera, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società bianconera, e non è stato inserito nell'elenco dei convocati dall'allenatore Massimiliano Allegri. Contro i rossoneri giocherà Chiellini, Cuadrado si è allenato e sarà convocato.



Probabili formazioni di Juventus-Milan.

Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. (23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 15 Barzagli, 21 Howedes, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur). All.: Allegri. Diffidati: Bernardeschi, Higuain. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Alex Sandro.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura, 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu. (30 Storari, 90 A.Donnarumma, 31 Antonelli, 22 Musacchio, 17 Zapata, 73 Locatelli, 4 Mauri, 18 Montolivo, 11 Borini, 63 Cutrone, 7 Kalinic). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonucci, Biglia, Indisponibili: Abate, Conti. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Quote Snai: 1,60; 3,65; 6,25



Gattuso, Juve imbattibile ma sarà grande Milan - "Se guardiamo i numeri non c'è partita, non c'è storia. Affrontiamo una grandissima squadra, imbattibile da sei anni. Domani il Milan farà una grandissima partita, mettendo in difficoltà la Juventus". Così Rino Gattuso alla vigilia del big match di Torino. "Dobbiamo giocare con il coltello fra i denti, sono nettamente più forti e ci serve umiltà - ha chiarito l'allenatore rossonero -. Non possiamo sbagliare. Abbiamo piccole speranze per la Champions, dobbiamo crederci. Se pensiamo solo a difenderci ne usciamo con le ossa rotte".