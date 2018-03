Sprangate a un pulmino Milan, nessun ferito

Sprangate ad un pulmino del Milan nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino, dove questa sera i rossoneri affrontano la Juventus nel posticipo della 30/a giornata di serie A. L'aggressione in corso Grosseto si è conclusa con qualche danno per il mezzo - un vetro rotto - ma nessun ferito. Sugli autori del gesto, e sull'esatta dinamica dei fatti, sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Torino.

È stato ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate attorno al perimetro dell'Allianz Stadium l'assalto al pulmino dello staff del Milan. La Digos della Questura di Torino, secondo quanto si apprende, sta visionando le immagini per identificare i responsabili. Nell'assalto, avvenuto nel tardo pomeriggio, prima del fischio d'inizio della partita tra Juventus e Milan, è andato in frantumi un vetro del mezzo che aveva appena lasciato allo stadio una parte dello staff del Milan. Nessuno è rimasto ferito.