Serie A: Inter Verona, Lazio Benevento, Atalanta Udinese, Fiorentina Crotone, Genoa Spal, Cagliari Torino - Formazioni

"Serve una vittoria per prepararsi bene. Il miglior allenamento mentale è vincere per farsi trovare nella condizione giusta. Pensiamo al Verona, il Milan viene dopo. Non facciamo confusione. Sono abituato a fare una cosa alla volta": e' il pensiero dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, che vuole battere domani il Verona per poi concentrarsi meglio sull'imminente derby. Il tecnico ne ha parlato durante la conferenza della vigilia di campionato ad Appiano Gentile.



Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, valide per la 30/a giornata e in programma sabato 31 marzo, con inizio alle 15:

Atalanta-Udinese

Bologna-Roma (alle 12,30)

Cagliari-Torino

Chievo-Sampdoria (alle 18)

Fiorentina-Crotone

Genoa-Spal

Juventus-Milan (alle 20,45)

Lazio-Benevento

Inter-Verona

Sassuolo-Napoli (alle 18).



Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic, 22 Lazovic, 88 Hiljemark, 8 Bertolacci, 30 Rigoni, 93 Laxalt, 19 Pandev, 10 Lapadula (23 Lamanna, 38 Zima, 13 Rossettini, 4 Cofie, 17 El Yamiq, 11 Taarabt, 18 Migliore, 32 Pereira, 45 Medeiros, 24 Bessa, 40 Omeonga, 49 Rossi). All.: Ballardini Squalificati: Rosi. Diffidati: Veloso, Taarabt, Bertolacci. Indisponibili: Veloso, Izzo, Galabinov.

Spal (3-5-2): 97 Meret, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 88 Grassi, 28 Schiattarella, 25 Everton Luiz, 33 Costa, 43 Paloschi, 7 Antenucci. (1 Gomis, 92 Marchegiani, 21 Salamon, 15 Vaisanen, 18 Schiavon, 24 Vitale, 77 Viviani, 12 Konatè, 9 Bonazzoli, 10 Floccari). Allenatore: Semplici. Squalificati: Kurtic. Diffidati: Salamon. Indisponibili: Borriello, Mattiello, Simic, Dramé. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,90; 3,20; 4,50



Atalanta (3-4-1-2): 91 Gollini; 28 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 4 Cristante; 10 Gomez, 9 Cornelius. (1 Berisha, 31 Rossi, 3 Toloi, 13 Caldara, 95 Bastoni, 8 Gosens, 23 Melegoni, 32 Haas, 99 Barrow, 29 Petagna). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Toloi. Indisponibili: Ilicic, Rizzo, Spinazzola.

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 11 Zampano, 14 Jankto, 99 Balic, 13 Ingelsson, 53 Ali Adnan; 10 De Paul, 18 Perica (A disp. 22 Scuffet, Gasparini, 17 Nuytinck, 97 Pezzella, 27 Widmer, 69 Ndreu, 21 Pontisso, 20 Maxi Lopez). All. Oddo Squalificati: Barak Diffidati: Jankto Indisponibili: Behrami, Lasagna, Angella, Hallfredsson, Fofana Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,40; 4,50; 8,00



Fiorentina 4-2-3-1: 57 Sportiello; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera; 14 Dabo, 17 Veretout; 25 Chiesa, 8 Saponara, 28 Gil Dias, 9 Simeone (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 76 Gaspar, 7 Zekhnini, 51 Hristov, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 19 Cristoforo, 27 Lo Faso). All.: Pioli. Squalificati: Biraghi, Benassi. Diffidati: Chiesa. Indisponibili: Badelj, Thereau.

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz, 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella, 38 Mandragora, 10 Barberis, 92 Benali, 5 Stoian, 29 Trotta, 11 Ricci (3 Festa, 78 Viscovo, 93 Ajeti, 21 Zanellato, 20 Pavlovic, 13 Izco, 6 Rodhen, 31 Sampirisi, 89 Crociata, 32 Tumminello, 99 Simy). All. Zenga Diffidati: Stoian, Mandragora, Capuano e Ceccherini Squalificati: nessuno Indisponibili: Budimir, Simic, Nalini, Markovic Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 1,50; 4,25; 6,75



Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha 15 Bastos, 3 de Vrij, 27 Luiz Felipe; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 18 Luis Alberto, 4 Patric; 10 Anderson; 17 Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 22 Caceres, 8 Basta, 11 Crecco, 88 Di Gennaro, 96 Murgia, 19 Lulic, 21 Milinkovic-Savic, 7 Nani, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Indisponibili: Lukaku, Radu. Squalificati: Wallace. Diffidati: Immobile, Luis Alberto, Bastos.

Benevento (4-5-1): 81 Puggioni, 23 Venuti, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia, 8 Cataldi, 30 Sandro, 31 Djuricic, 87 Lombardi, 66 Guilherme, 99 Brignola (A disp.: 22 Brignoli, 18 Gyamfi, 21 Costa, 29 Billong, 20 Memushaj, 26 Parigini, 11 Coda). All. De Zerbi Indisponibili: Antei, Iemmello, Sagna, Viola, Diabatè Squalificati: Lucioni Diffidati: Costa Arbitro: Calvarese di Teramo Quote Snai: 1,21; 6,75; 13,00



Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 22 Lykogiannis, 25 Sau, 30 Pavoletti. (A disp.: 1 Rafael, 19 Pisacane, 3 Andreolli, 12 Miangue, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara 7 Cossu, 9 Giannetti, 17 Farias, 24 Ceter, 32 Han). All: Diego Lopez Diffidati: Ceppitelli, Barella, Andreolli, Cigarini Indisponibili Cigarini Squalificati: Joao Pedro

Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 33 N'Koulou, 13 Burdisso, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi, 15 Ansaldi, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (32 Milinjkovic-Savic, 1 Ichazo, 4 Bonifazi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 10 Ljajic, 20 Edera, 21 Berenguer, 23 Barreca, 50 Rivoira, 87 Buongiorno). All.: Mazzarri. Diffidati: Rincon. Squalificati: Niang. Indisponibili: Molinaro, Lyanco. Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2,90; 3,35; 2,45



Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 46 Skriniar, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 11 Vecino, 20 Valero, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic, D'Ambrosio, Eder, Ranocchia. Indisponibili: Ranocchia.

Verona (4-4-2): 1 Nicolas, 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares, 2 Romulo, 23 Calvano, 77 Buchel, 7 Verde, 30 Matos, 70 Petkovic. (17 Silvestri, 40 Coppola, 8 Fossati, 14 Zuculini, 16 Aarons, 22 Bianchetti, 25 Boldor, 27 Valoti, 37 Bearzotti, 69 Souprayen, 11 Cerci, 97 Felicioli). All. Pecchia. Indisponibili: Kean, Zaccagni e Heurtaux Squalificati: nessuno. Diffidati: Caracciolo, Fares, Ferrari, Petkovic Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 1,16; 7,75; 16,00.