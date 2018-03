Serie A: Bologna Roma, formazioni

"In sette giorni avremo tre gare importantissime, è impensabile non fare turnover. Lo farò quindi, ma domani sarà senza esagerare". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla viglia della trasferta in casa del Bologna che precede quella sul campo del Barcellona per l'andata dei quarti di finale di Champions League. "Io non sento minimamente l'impegno col Barca perché adesso c'è il Bologna da affrontare - aggiunge l'allenatore giallorosso -. È troppo importante mantenere la nostra posizione di classifica. Ci aspetta una partita non facile quindi la testa deve stare sul Bologna". Riguardo alla formazione che scenderà in campo, Di Francesco anticipa alcune mosse: "Pellegrini non ci sarà, e stiamo valutando Under per un problema muscolare. Se sarà convocato comunque non credo verrà utilizzato. Il centravanti? O giocherà Dzeko o Schick. E se domani Patrik dovesse scendere in campo mi auguro riesca a dimostrare che è tornato dagli impegni con la nazionale con grande carica".



Probabili formazioni di Bologna-Roma.

Bologna (4-3-3): 29 Santurro, 35 Torosidis, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina, 77 Donsah, 5 Pulgar, 16 Poli, 9 Verdi, 24 Palacio, 14 Di Francesco. (34 Ravaglia, 3 Gonzalez, 15 Mbaye, 26 Romagnoli, 33 Keita, 2 Nagy, 7 Dzemaili, 12 Crisetig, 8 Orsolini, 10 Destro, 11 Krejci, 19 Avenatti, 21 Falletti). All.: Donadoni.

Squalificati: Mirante.

Diffidati: Helander.

Indisponibili: Krafth.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman, 92 El Shaarawy, 14 Schick, 8 Perotti. (28 Skorupski, 18 Lobont, 3 Pellegrini, 5 Juan Jesus, 13 Capradossi, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 21 Gonalons, 30 Gerson, 9 Dzeko, 23 Defrel). All.: Di Francesco.

Indisponibili: Karsdorp, Pellegrini, Under.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia Quote Snai: 5,50; 3,85; 1,65



Donadoni, cento panchine e spera Roma 'distratta' - Riconquistare il Dall'Ara e mettere a segno quel colpaccio con una big che manca dal 6 gennaio 2016, quando il Bologna sbancò San Siro con il Milan. Ecco l'obiettivo di Roberto Donadoni, che domani, alle 12.30, contro la Roma, taglierà il traguardo delle 100 panchine con il Bologna. Lo farà nello stadio divenuto ostile: non solo per gli 8 ko stagionali tra campionato e Coppa Italia in 16 partite, ma anche in virtù dei cori che lo hanno invitato alle dimissioni dopo la sconfitta nell'ultimo turno casalingo con l'Atalanta. Donadoni non ci sta e rilancia: "Questo traguardo per me è motivo di orgoglio. Mi auguro di raggiungere tante altre panchine qui e di regalare delle soddisfazioni alla gente". Magari a partire da domani, sperando che la Champions che incombe possa togliere qualcosa alla squadra di Di Francesco: "La Roma potrebbe avere la testa impegnata, è umano e plausibile. Dovremo essere bravi a non concederle profondità e spazio tra le linee e a dare continuità alla buona prestazione con la Lazio". Il tecnico rossoblù medita di tornare al 4-3-3 e dovrà sciogliere i dubbi legati alla presenza di Destro e Dzemaili, che potrebbero partire dalla panchina lasciando spazio a Di Francesco (contro il padre tecnico della Roma) e Donsah. In porta, debutto in vista per Santurro, data la squalifica di Mirante e un Da Costa al rientro dopo 3 mesi di stop. In attacco Donadoni confida sulla voglia di rivincita di Verdi, uomo mercato che in nazionale non ha trovato spazio nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra: "Normale possa essere deluso, ma questo per lui deve diventare uno stimolo". Infine un pensiero per Mondonico: "Una persona umanamente grande: sono profondamente dispiaciuto".