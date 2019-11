Serie A: Lecce Cagliari, probabili formazioni

Il Cagliari ha già preso dieci, come i risultati utili consecutivi. E ora vuole la lode. E cioè fare punti a Lecce e confermare di non essere al terzo posto in classifica per caso. Deve però fare i conti con gli ex. Tantissimo, praticamente una squadra di calcio a sette più allenatore. Due portieri, Gabriel e Vigorito, un difensore, Rossettini, tre centrocampisti, Tachtsidis, Tabanelli e Mancosu e un attaccante, Farias. Più il mister Liverani, l'unico del gruppo a non avere mai esordito in prima squadra, gioiellino della Primavera rossoblù quando sulla panchina principale del Cagliari c'era Giovanni Trapattoni. Una neopromossa. E, con le squadre arrivate dalla B, finora non è che sia andata benissimo: sconfitta in casa alla prima giornata con il Brescia. E pari interno con il Verona. Questa volta Maran è avvertito: "Sappiamo che partita ci aspetta", ha detto presentando la gara. "Non c'è niente di facile - ha avvertito - dobbiamo dare continuità e non possiamo sbagliare: dobbiamo sempre fare quel metro in più per crescere: questo è stato il nostro percorso finora. E così dobbiamo continuare". Il tecnico rossoblù ha però parlato anche di "un altro step da superare". Ed è la prova che il Cagliari, ora che è lassù, vuole continuare a starci. Ha avuto qualche contrattempo in settimana: Pellegrini, ad esempio, non ci sarà. Ma la forza, quest'anno, è avere una rosa che consente cambi indolori o quasi: è pronto Lykogiannis. Da qualche settimana, per citare un altro caso, non c'è Ceppitelli, il capitano. Ma in difesa Maran si è ritrovato con una coppia di centrali, Pisacane-Klavan, che sembra fatta apposta per stare insieme. Buona le scelte di mercato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. Nainggolan ha fatto di Cagliari una scelta di vita, Rog sta facendo vedere quello che a Napoli si era solo intravisto. E ha tanta voglia di riscatto: ogni intervento sembra quello della vita. E ci sono giocatori che si fanno in quattro per dare una mano. A partire da Nandez, che all'inizio della settimana sembrava fuori causa per un infortunio, ma ha recuperato a tempo di record. E domani ci sarà. L'ex Boca Juniors è uno dei segreti del Cagliari dei miracoli di questa stagione: corre, difende, attacca. E non sbaglia quando si deve tenere palla.

Probabili formazioni di Lecce-Cagliari. Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 11 Shakov; 9 Lapadula, 19 La Mantia. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 14 Dumancic, 17 Farias, 20 Dubickas, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell'Orco, 85 Imbula, 95 Bleve). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lapadula, Lucioni, Majer, Rossettini. Indisponibili: Babacar, Falco, Mancosu, Meccariello. Cagliari (4-3-1-2): 90 Olsen, 12 Cacciatore, 15 Klavan, 19 Pisacane, 3 Pellegrini, 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog, 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 29 Castro, 27 Deiola, 21 Ionita, 9 Cerri, 26 Ragatzu). Indisponibili: Birsa, Ceppitelli, Cragno, Faragò, Pavoletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ceppitelli. Arbitro: Quote Snai: Mariani di Aprilia Quote Snai: 3,05 3,50 2,25