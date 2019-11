Serie A: Sassuolo Lazio, Roma Brescia, Verona Fiorentina

In campo alle 15 Sassuolo Lazio, Roma Brescia, Verona Fiorentina

Probabili formazioni di Sassuolo-Lazio. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 2 Marlon, 19 Romagna, 77 Kyrakopoulos, 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 8 Duncan, 10 Djuricic, 9 Caputo, 7 Boga. All.: De Zerbi. (64 Russo, 13 Peluso, 17 Muldur, 33 Tripaldelli, 68 Bourabia, 14 Obiang, 23 Traorè, 36 Mazzitelli, 18 Raspadori. All.: Roberto De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Berardi, Chiriches, Defrel, Pegolo, Rogerio. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 17 Immobile, 11 Correa. (23 Guerrieri, 71 Alia, 4 Patric, 15 Bastos, 93 Vavro, 5 Lukaku, 16 Parolo, 32 Cataldi, 28 Anderson, 22 Jony, 20 Caicedo, 34 Adekanye). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Parolo. Indisponibili: Berisha, Marusic, Proto. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 4,25; 4,00; 1,75.

Probabili formazioni di Roma-Brescia. Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 24 Florenzi, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov, 42 Diawara, 21 Veretout, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert, 9 Dzeko (83 Mirante, 63 Fuzato, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola, 15 Cetin, 18 Santon, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan, 48 Antonucci, 17 Under, 8 Perotti). All.: Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zaniolo, Mancini. Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta, Cristante, Kalinic. Brescia (4-4-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 5 Chancellor , 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo, Ndoj; 9 Donnarumma, 11 Torregrossa (22 Alfonso, 5 Gastaldello 19 Mangraviti, 20 Magnani, 8 Zmrhal, 21 Matri, 18 Aye', 45 Balotelli). All.: Grosso. Squalificati: Mateju. Diffidati: Cistana, Tonali. Indisponibili: Dessena. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 1,35; 5,25; 8,50.

Probabili formazioni di Verona-Fiorentina. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 15 Bocchetti, 21 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 32 Pessina, 88 Lazovic, 14 Verre, 20 Zaccagni, 10 Di Carmine (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 27 Dawidowicz, 8 Henderson, 11 Pazzini, 33 Empereur, 66 Tutino, 29 Salcedo, 9 Stepinski, 25 Danzi, 98 Adjapong). All.: Juric Squalificati: nessuno. Diffidati: Gunter. Indisponibili: Badu, Bessa, Tupta, Kumbulla e Veloso. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 21 Lirola, 24 Benassi, 5 Badelj, 27 Zurkowski, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 7 Ribéry. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 23 Venuti, 6 Ranieri, 17 Ceccherini, 15 Cristoforo, 16 Eysseric, 10 Boateng, 18 Ghezzal, 9 Pedro, 29 Vlahovic, 11 Sottil). All. Montella Indisponibili: Terzic Squalificati: Castrovilli, Pulgar Diffidati: nessuno Arbitro: Giua di Pisa Quote Snai: 3,20 3,20 2,30