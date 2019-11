Serie A: Bologna Parma, le probabili formazioni

Contro il Parma, al Dall'Ara, Sinisa Mihaijlovic in panchina non ci sarà ma a quasi un mese dal trapianto di midollo cui è stato sottoposto al Sant'Orsola per vincere la battaglia sulla leucemia che lo ha colpito la scorsa estate, in casa Bologna la speranza è che il 'mister' serbo ritorni sul palcoscenico della Serie A "entro fine anno". A seminare speranza è il vice di Sinisa, Miroslav Tanjga nella conferenza stampa pre-partita segnata dalle ultime buone notizie per l'allenatore bolognese. "A livello di morale ci aiutano tanto - spiega il tecnico -: siamo contenti che il suo recupero stia andando bene e" domani, con i Ducali di D'Aversa, "dobbiamo portare in campo tutte queste cose belle che ci sono successe in questa settimana". Mihaijlovic, prosegue, "lo vedremo sicuramente di più rispetto al passato e speriamo che entro fine anno rientri. Prima deve guardare alla sua salute perché di lui abbiamo bisogno non solo per due settimane: quando avrà finito la malattia lo avremo con noi per un lungo periodo". A bocca asciutta dal 27 ottobre, quando superò la Sampdoria, e reduce da tre sconfitte con Cagliari, Inter e Sassuolo, il Bologna conta di recuperare terreno già contro il Parma. Guardando alla "nostra" situazione -, argomenta il tattico rossoblù, Emilio De Leo -possiamo fare un parallelo con quello che sta passando" Sinisa. "Lui ci ha detto: 'quando ho iniziato il mio percorso ho pensato non tanto a tutti i mesi che mi aspettavano davanti, ma mi sono preoccupato di darmi delle scadenze a brevissimo termine e quello mi ha aiutato'. Ogni volta si poneva degli obiettivi ad andare avanti. Io penso che dobbiamo fare le stessa cosa, avere degli obiettivi a breve". Comunque rafforzati dalla presenza dell'allenatore serbo. "Il mister - puntualizza De Leo - ci ha ribadito determinati concetti che già domani dobbiamo mettere in campo. Sappiamo bene ciò che ci serve, ciò che ci chiede e sappiamo bene che dobbiamo svoltare. Credo che avere rivisto e avere ritrovato il nostro allenatore in settimana sia uno stimolo per tutti. In primo luogo perché siamo felici, siamo più sereni per aver visto che il suo percorso sta andando bene, sta procedendo bene". Una serenità condivisa anche dai giocatori. Come lo svedese Mattias Svanberg, fresco titolare e goleador con la sua Nazionale contro le Far Oer. "Siamo tutti felici che" Miha stia meglio: lui è molto importante per noi". Quanto alla suggestione Ibrahimovic, connazionale e sogno di mercato del Bologna, Svanber taglia corto, "non lo ho ancora chiamato. Ho parlato con lui una volta quando ho giocato a Malmoe. Non va a Malmoe, è troppo grande per Malmoe. Per me - chiosa - è stata una buona settimana ora l'attenzione è tutta sul Bologna per vincere e aiutare la squadra". Con Kulesvki, altro talento svedese, in forza al Parma, "siamo grandi amici ma io gioco nel Bologna e lui nel Parma: domani saremo rivali e faremo di tutto per vincere".

Le probabili formazioni di Bologna-Parma. BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 14 Tomiyasu, 4 Denswil, 11 Krejcì, 5 Medel, 16 Poli, 7 Orsolini, 32 Svanberg, 10 Sansone, 24 Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz, 25 Corbo, 30 Schouten, 31 Dzemaili, 17 Skov Olsen, 26 Juwara, 29 Cangiano). All.: Mihajlovic (Tanjga in panchina). Squalificati: Bani e Danilo. Diffidati: Medel. Indisponibili: Destro, Dijks, Santander, Soriano. PARMA (3-4-3): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 3 Dermaku, 36 Darmian, 21 Scozzarella, 17 Barillà, 28 Gagliolo, 44 Kulusevski, 33 Kucka, 93 Sprocati (34 Colombi, 53 Alastra, 16 Laurini, 97 Pezzella, 23 Camara, 15 Brugman, 88 Adorante). All.: D'Aversa. Squalificati: Hernani. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gervinho, Grassi, Inglese, Karamoh, Cornelius. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,75; 3,85; 4,50.