Serie A: Lazio-Torino, Empoli Inter

L'Inter prova a correre a Empoli mentre Lazio e Roma sono attesi da impegni severi rispettivamente in casa col Torino e a Parma

Il quadro al 19/ma giornata di Serie A in campo sabato alle 15 (RISULTATI E CLASSIFICA)

Lazio-Torino

Parma-Roma

Udinese-Cagliari

Chievo-Frosinone

Genoa-Fiorentina

Empoli-Inter

Sassuolo-Atalanta

Notizie dai campi

Lazio-Torino

LAZIO: OUT SOLO DURMISI E BERISHA Archiviato il Bologna, la Lazio è tornata oggi subito in campo per la seduta di scarico in vista del Torino. Contro i granata sono tutti a disposizione tranne Durmisi e Berisha, per Simone Inzaghi è tempo di scelte difficili: tornare al centrocampo a 5 con Parolo rinunciando a un attaccante tra Correa e Luis Alberto oppure riproporre il 3-4-2-1 magari con Milinkovic a riposo. Sicuramente tornerà Immobile dall'inizio dopo aver riposato contro i felsinei. Sabato sarà l'ultima gara del 2019, poi le meritate vacanze con rientro il 7 gennaio a Formello per preparare la Coppa Italia.

TORINO: EMERGENZA PORTIERI, DUBBIO TRIDENTE PER L'ATTACCO Emergenza portieri per il Torino che, dopo Sirigu, rischia di perdere anche Ichazo. Nella vittoria contro l'Empoli, l'estremo difensore uruguaiano ha accusato un problema muscolare ad una coscia e nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposto a esami. Se anche Sirigu, alle prese con i postumi della botta alla schiena rimediata nel derby, non dovesse farcela, in porta ci sarà il terzo portiere Rosati. In difesa resta in dubbio anche Djidji, pure lui assente contro l'Empoli, con il veterano Moretti pronto alla seconda partita da titolare in quattro giorni. Difficile, in attacco, rivedere il tridente: uno tra Zaza e Iago è destinato alla panchina.

Chievo-Frosinone.

CHIEVO: SOLO DEFATIGANTE PER CHI HA GIOCATO IERI Mattinata tra campo e palestra per il Chievo dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Sabato i gialloblù affronteranno il Frosinone allo stadio Bentegodi. Chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra, dopo un riscaldamento fisico, ha effettuato una partita. Domani allenamento a porte chiuse nel pomeriggio preceduto dalla conferenza stampa di Di Carlo.

FROSINONE: MAIELLO 'A VERONA DOBBIAMO VINCERE' Sono tornati subito in campo i giallazzurri che, dopo il pareggio ottenuto ieri contro il Milan, si sono ritrovati questa mattina per preparare la trasferta di Verona. Chi è sceso in campo contro i rossoneri ha svolto una seduta di scarico, esercitazioni tecnico tattiche per il resto del gruppo. Domani a partire dalle 10.15 è fissata la seduta di rifinitura alla Città dello Sport di Ferentino, ma per sabato il tecnico Marco Baroni dovrebbe confermare la formazione di partenza vista contro il Milan. Intanto Raffaele Maiello ha detto la sua sul prossimo match, a Verona col Chievo: "affrontiamo una squadra in salute che vive un momento positivo nonostante la situazione di classifica. E' una partita difficile dobbiamo fare la gara e cercare di vincere ad ogni costo".

Udinese-Cagliari

UDINESE: RIENTRA BEHRAMI, SALTA UN TURNO DEL PAUL Rientra Behrami ma salta un turno De Paul. Sarà quella dell'argentino, fermato per squalifica, l'unica assenza in casa Udinese per l'ultima gara del 2018, sabato in casa contro il Cagliari. Tolti, naturalmente, i lungodegenti Ingelsson, Badu, Teodorczyk e Samir, per i cui rientri in campo si dovrà aspettare l'anno nuovo. Reduci dal pareggio a Ferrara nella prima del boxing day per la serie A, i bianconeri agli ordini di Davide Nicola si sono allenati già stamani sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro che hanno previsto un riposo attivo per chi ieri è stato impiegato 90' e una normale seduta di allenamento per tutti gli altri. Durante la sessione sono stati provati gli sviluppi offensivi del gioco, con lavoro individualizzato per gli attaccanti nell'ultima parte della seduta.

CAGLIARI: JOAO PEDRO A RIPOSO, OUT KLAVAN E LYKOGIANIS I rossoblù di Maran, dopo la vittoria sul Genoa, hanno ripreso gli allenamenti questa mattina ad Asseminello, in vista della sfida di sabato alla Dacia Arena contro l'Udinese. Dopo il riscaldamento a secco, la squadra è stata impegnata in esercitazioni tecniche con circuiti di agilità e partitelle a pressione su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Klavan e Lykogiannis, assenti col Genoa e in forte dubbio per sabato, solo terapie per Joao Pedro, toccato duro dal genoano Romero in avvio di partita e costretto ad uscire subito dal campo. Domani mattina è in programma la rifinitura, nel pomeriggio la partenza per il Friuli.

Genoa-Fiorentina

GENOA: KOUAME TORNA TITOLARE. Il Genoa riproporrà in attacco dal primo minuto con la Fiorentina il giovane Kouame rimasto parzialmente a riposo nella sfida col Cagliari. Insieme a lui a completare il reparto offensivo il polacco Piatek. Un'altra novità dovrebbe riguardare il centrocampo con l'innesto di Romulo. Partirà dalla panchina invece il portoghese Pedro Pereira. In cabina di regia Veloso è in leggero vantaggio su Sandro. Unici indisponibili per la gara con la Fiorentina sono Gunter e Mazzitelli. Domani mattina prevista la rifinitura nel quartier generale di Pegli

FIORENTINA: IN DUBBIO MIRALLAS E MILENKOVIC Per la trasferta di sabato contro il Genoa la Fiorentina conta di recuperare Mirallas, bloccato dalla febbre nel match con il Parma, e Milenkovic uscito ieri anzitempo per una contusione alla coscia: sia l'attaccante che il difensore hanno svolto oggi lavoro differenziato e pertanto al momento restano in dubbio. Sicuramente assenti per squalifica Vitor Hugo e Gerson, ancora ai box Diks.

Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO: OUT DUNCAN E BOATENG, TORNANO MAGNANI E ROGERIO La squalifica di Ferrari, le assenze di uomini importanti come Duncan e Boateng, costringono De Zerbi a correggere il possibile 3-4-3. In difesa torna Magnani e non è da escludere la presenza dall'inizio anche di Peluso, rimasto fino ad oggi ai margini della squadra dopo il lungo stop per infortunio. Con Boga ancora da valutare, in mediana ci saranno Sensi e Magnanelli, con Lirola e Rogerio che torna dalla squalifica sulle corsie esterne. In attacco rispetto a Roma, possibile inserimento di Di Francesco al posto di Djiuric, con Babacar centravanti e Berardi. ATALANTA: TORNA DIFESA TITOLARE, RIGONI ANCORA ESCLUSO - Tra lavoro di scarico per i titolari di mercoledì contro la Juventus e partitelle a campo ridotto per gli altri, l'Atalanta ha sostenuto stamattina la prima delle due sessioni in vista della trasferta col Sassuolo di sabato pomeriggio. Sempre a parte Varnier e de Roon (contusione alla caviglia destra sabato scorso col Genoa) che rientreranno a gennaio, mentre Rigoni va verso un'altra esclusione per scelta tecnica. In difesa, davanti a Berisha, tornano dalla squalifica Toloi e Palomino, con Masiello e Mancini a contendersi la maglia di terzo a sinistra; sulle corsie Hateboer o Castagne (a sinistra nel Boxing Day) e Gosens, in mezzo Freuler e Pasalic confermati come Gomez dietro la coppia Ilicic-Zapata.