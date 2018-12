Serie A: Napoli-Bologna, Hamsik non ci sarà

Napoli-Bologna alle 18 per il primo posticipo della 19/ma giornata

Non è grave la diagnosi per Marek Hamsik che ieri ha lasciato anzitempo il match contro l'Inter. Gli esami di oggi hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Hamsik ha cominciato oggi a fare terapie ma sicuramente salterà il match di sabato contro il Bologna. Ancelotti, alla ripresa degli allenamenti, ha diviso la squadra in due gruppi con seduta di scarico per chi ha giocato dall'inizio contro l'Inter, e riscaldamento a secco e lavoro finalizzato al possesso palla per gli altri. Chiusura con partitina 5 contro 5. Contro il Bologna saranno assenti anche gli squalificati Koulibaly e Insigne.

Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della trasferta di Napoli. La panchina traballa e Filippo Inzaghi ha bisogno di un'impresa per silenziare le voci di esonero che circolano attorno alla sua figura. Il tecnico ha pure bisogno di ritrovare alcune pedine: Pulgar è tornato in gruppo già alla vigilia del ko con la Lazio, ma Falcinelli e Dzemaili sono in dubbio per il match del San Paolo, a causa rispettivamente di un'influenza e di una contusione all'alluce del piede sinistro.